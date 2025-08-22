防衛省の複合防衛拠点の整備計画を巡り、呉市の新原市長は早期整備への期待感を示しました。日本製鉄呉地区の跡地に防衛省が複合防衛拠点を整備する計画を巡っては、7月、日鉄側と土地の売買契約に向けた基本的事項の合意に至りました。22日、呉市の新原市長は早期整備に期待感を示しました。■呉市 新原芳明 市長「一層、今後着実に両者の議論が進んでいくのではないか、私どもの早期整備のお願いも着実に進んでいくのではないか