第１０７回全国高校野球選手権大会は２３日午前１０時から甲子園で決勝が行われ、初優勝を目指す沖縄尚学と、２０１１年以来１４年ぶり３度目の優勝を狙う日大三（西東京）が激突する。＊＊＊東京都の小池百合子知事が２２日に行われた定例会見で、甲子園決勝へ日大三の応援に駆けつけることを明かした。準々決勝で日大三と関東第一の東京対決が行われたことに「両校が最後まで戦い抜く姿は、みんなに感動を与えたと思