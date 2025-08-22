今週末は台風12号から変わった熱帯低気圧の影響を受けて大気の状態が不安定になる地域があるでしょう。山地では局地的な大雨の可能性もあるので十分注意してください。一方北海道には初秋の空気が入り始め、来週以降は朝晩に冷え込む日もある見通しです。旭岳の日本一早い紅葉まで1か月をきっています。衛星画像台風12号から変わった熱帯低気圧の影響続くまずは雲の状況を見てみましょう。台風12号から変わった熱帯低低気圧の雲