ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は22日、公式SNSを通じ、2025年のハロウィーン「ゾンビ・デ・ダンス」の振り付け動画を初公開した。【写真】USJ、新ゾンビ・デ・ダンス振り付け動画ダークな雰囲気『ハロウィーン・ホラー・ナイト』は9月5日開幕。日没後はパークにゾンビたちが現れ、ゲストとパークが一体となる「ゾンビ・デ・ダンス」で盛り上がる。今年は、King Gnuが手がけた新曲「SO BAD」になる