福岡県が土地を買収した際、地権者に支払う補償金を2度にわたって引き上げていた問題です。服部知事は22日の会見で不適切な取り引きだったとの認識を示し、再発防止策を明らかにしました。 ■福岡県・服部知事「今回の対応は適切なものだとはいえない。信頼性を損ないかねない、重大な問題だと受け止めています。」福岡県は、県道の整備で必要な赤村の山林およそ2500平方メートルを買収した際、地権者に対し補償金として