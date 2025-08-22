２２日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京8月22日】中国国務院新聞（報道）弁公室が「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」をテーマに行っているシリーズ記者会見は22日、市場監督分野の成果の発表が行われた。国家市場監督管理総局の羅文（ら・ぶん）局長と柳軍（りゅう・ぐん）副局長、国家標準化管理委員会の〓志勇（とう・しゆう）主任、国家薬品監督管理局の楊勝（よう・しょう）副局長