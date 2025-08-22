【新華社ハラレ8月22日】中国が建設を支援したジンバブエ高性能スーパーコンピューターセンター第2期プロジェクトがこのほど、ジンバブエ側へ引き渡された。同国のデジタルトランスフォーメーション（DX）に寄与する。ジンバブエ大学で行われた引き渡し式でムナンガグワ大統領は、同プロジェクトがジンバブエ・中国友好協力の新たな証しだと強調。同センター第1期プロジェクトは2015年の稼働以来、ジンバブエの科学研究分野で