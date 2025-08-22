インド・ニューデリーの公園で寝る野良犬＝1月（共同）【ニューデリー共同】インド最高裁は22日、首都ニューデリーや近郊で収容された野良犬について、予防接種や避妊手術をした上で、元々いた地域で解放するよう地元当局に命じた。野良犬の餌付け場所と標識の設置も要請した。最高裁が11日、狂犬病対策として8週間以内の野良犬収容を命じており、この判断を維持しつつ、内容を修正した。地元メディアなどが報じた。11日の命令