俳優の杉浦太陽（44）が22日までに更新されたYouTubeチャンネル「DELISHKITCHEN-デリッシュキッチン」の「タイムマシーン3号のお料理向上委員会」にゲスト出演。結婚記念日が2回あることを明かした。タイムマシーン3号とゲストで料理をしながらトークをする番組。視聴者から「結婚記念日はどのように過ごされていますか？」という質問が届いた。杉浦は「うち2回あるんですよ。入籍記念日と結婚式記念日」と結婚記念日が2回