バレーボールVリーグ女子のカノアラウレアーズ福岡（福岡県福智町）は22日、今秋開幕の2025〜26年シーズンに臨むロースター15選手を発表した。現役引退選手を含む9選手が24〜25年シーズン限りでチームを退団し、元男子日本代表アタッカーの高松卓矢氏（37）が新監督に就任。指導体制や陣容が大きく変わる中、各ポジションで積極的な補強を進め、内定選手と合わせて計7選手が加入した。注目はカメルーン出身の新外国籍選手、