22日午前、新東名の上りで、トラックと軽自動車が衝突する事故がありました。この事故で3人が病院に搬送されましたが、いずれも軽傷とみられています。警察と消防によりますと、22日午前9時40分ごろ、富士市内の新東名高速上りで、走行中のトラックが壁にぶつかり、そのはずみで前方を走っていた軽自動車に衝突しました。この事故で、軽自動車に乗っていた70代の男女2人と、トラックの運転手の40代の男性1人が、首などの痛みを訴え