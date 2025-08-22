山形県内で高温が続く中、22日、山形市で県産米の高品質化に向けた会議が開かれ、イネの生育状況が報告されました。ことしは引き続き高温が予想されるため、粒が割れるなど品質への影響が懸念されるということです。会議はコメの収穫時期を前に、高品質で食味が良いコメの生産に向け、県やJAなど関係機関が対策を話し合うものです。県産米をめぐっては、記録的な高温となったおととし（2023年）は各地で粒の成熟が進まず白く濁って