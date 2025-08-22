２１日に行われた夏の甲子園・準決勝で、激闘を繰り広げた日大三と県岐阜商のワンシーンがＳＮＳで反響を集めた。話題となったのはタイブレークの十回１死二、三塁で日大三の攻撃。打席に入った日大三のエース・近藤はマウンドの県岐阜商・柴田の方を向いて笑顔。１８・４４メートルを挟み、柴田も笑みで応じた。このシーンにＳＮＳは反響。「高校野球、清々しい」、「近藤くんも柴田くんもニッコニコで可愛すぎる」、「これ