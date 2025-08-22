爆笑問題らが所属する芸能事務所・タイタンがお笑い養成所対抗リーグ戦「Ｌリーグ」（９月１９日、東京・タイタンの学校で開幕）を開催すると２２日までに発表した。参加するのは、タイタンが運営する「タイタンの学校」をはじめ、太田プロダクションの「太田プロエンターテインメントカレッジ」、松竹芸能の「松竹芸能養成所東京校」、マセキ芸能社の「マセキ芸能アカデミー」という各お笑い養成所４校。それぞれ４組ずつが出