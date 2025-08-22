◆ロッテ―西武（22日、ZOZOマリン）3連敗で今季最多を更新する借金9を抱えた西武は、元山飛優が「8番二塁」で6月29日以来のスタメン。モンテルも「9番中堅」で5試合ぶりのスタメン起用となった。先発の郄橋光成は今季4勝を全て本拠地で挙げており、ビジターでの白星となれば、2023年9月10日の日本ハム戦以来となる。◆西武のロッテ戦スタメン1（左）渡部聖弥2（遊）源田壮亮3（右）外崎修汰4（一）ネビン5（三）山村