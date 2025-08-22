Palitは8月22日、プロセッサにNVIDIA Jetson Orin NX Superを搭載する小型PC「Pandora」を日本国内向けに販売すると明らかにした。ドスパラが取り扱っており、価格は199,800円。Palit、NVIDIA Jetson Orin NX Superを搭載する小型PC「Pandora」発売SoCにNVIDIA Jetson Orin NX 16GB Superを搭載し、16GB 128-bit LPDDR5メモリを組み合わせる小型PC製品。Jetson Orin NXは8コアのArm Cor