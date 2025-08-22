生まれつき左顔面の骨が成長しない「左顔面骨形成不全症」のあやかさん。病気の影響で左目の視力はほとんどなく、左耳も聞こえにくい。数十回の手術を繰り返す中、ギャルに憧れていた彼女は、自作の“おしゃれ眼帯”を身につけることで自分らしいファッションを楽しむ術を見つけ出した。【画像】「歯茎に針金ぶっ刺して口を縛る」壮絶な治療を受けた“顔の左側が成長しない病気”のあやかさんの現在を見る（写真多数）学生時代の