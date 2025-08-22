¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥ó¡ÊKFC¡Ë¤¬¡¢½©¤ÎÄêÈÖ¾¦Àï¡Ö·î¸«¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ËÁ´ÎÏÅêÆþ¤¹¤ë¡£27Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¤È¤í¡Á¤ê·î¸«¡×¥·¥ê¡¼¥ºÁ´4¼ï¤Ë²Ã¤¨¡¢Íñ¹¥¤­¤Îº×Åµ¤È¤â¸À¤¨¤ë¿·´ë²è¡Ö¿ÍÎà¤¿¤Þ¤´²½·×²è¡×¤ËÃíÌÜ¤À¡£¤¿¤Þ¤´°¦¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¡ÈCTO¡ÊChief Tamago Officer¡Ë¡É¤Ë¤Ï¡¢¶ÚÆù·Ý¿Í¡¦¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£ºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ê¥×¥ë·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¡È