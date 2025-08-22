春先からの天候不順で潟上市では特産のナシの生育に影響が出ています。春先に降った、ひょうさらに夏の高温や雨不足。例年より収穫量は減る見込みで生育にも遅れが出ています。それでも、甘くてみずみずしいナシが育っています。潟上市の天王地区です。ナシ農家の三浦守さんは、約70アールの畑で10種類ほどのナシを育てています。まもなく収穫の時期を迎えるのが、「幸水」という品種のナシです。三浦さん「これちっちゃいけ