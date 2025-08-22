仙北市を中心に県の広い範囲を襲った記録的な大雨の降り始めから22日で3日です。被害の全容が徐々に明らかになっています。収穫の秋を目前に、田んぼが水に浸かった農家からは「具体的な収量が見込めない」と不安の声が聴かれました。柴田光太郎アナウンサー「おととい氾濫が発生した仙北市の桧木内川です。山沿いを流れているのが本来の桧木内川なんですが、今も水の量が多いからでしょうか、もう一本、別の流れができてい