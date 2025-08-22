前身バンドのゴリウォッグスから改名を経て1968年に再デビュー、ルーツ・ミュージックに根差したサウンドで一世を風靡した、サンフランシスコ近郊出身のロックンロール・バンド、クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル（以下CCR）。華美なヒッピー風ファッションが流行していた時代に、ネルシャツなどカジュアルな服に身を包んで登場した彼らは、フォーク、カントリー、リズム＆ブルース、ゴスペルなどを幅広く視野に入