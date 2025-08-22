日本マクドナルドは22日、公式Xを更新し、「チーチーダブチ×チーチーてりやき」が2週間限定で20日より発売されたことを記念して、新作アニメ映像を公開した。登場キャラ2人は声優の江口拓也が演じている。【動画】「俺の産声はチーだった」公開されたマクドナルド謎の新作アニメXでは「チーチーをチーチーするためにダブチしたものの幼馴染がてりやきな件。」と題した映像を公開。イケメン男子2人の声を江口が演じている。