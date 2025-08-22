細野晴臣との共演が予定されていたものの、パンデミックで中止になってしまった2020年のジャパン・ツアーから早5年。前回の来日から数えれば実に7年ぶりに、マック・デマルコ（Mac DeMarco）が来年2月、日本にやってくる。2023年1月には故マック・ミラーの参加した「Heart to Heart」がTikTokで突然のバイラル・ヒットを記録。同年4月にはインストを中心とした199曲入りのアルバム『One Wayne G』を発表してファンを驚かせたマック