Shop.1【元町・中華街】“CHILL”＝リラックスがテーマのカフェ／CHILULU COFFEE元町・中華街駅から徒歩約5分。中華街大通りに交わる上海路という路地を山下町公園方面へ歩いていくと、「CHILULU COFFEE（ちるるこーひー）」が見えてきます。お店があるのは横浜中華街では珍しいホステル「CHILULU HOSTEL」の1階。店名の「CHILULU」とは「CHILL（落ち着く、リラックスする）する？」が由来で、お店に来た人すべてにリラックスして