男子高校生アイドルグループ「Ｂｏｙｓｂｅ」と関西ジュニアが２２日、大阪松竹座で行われた「Ｂｏｙｓｂｅ８ＳｕｍｍｅｒＬｉｖｅ」（２２〜３１日）の公開ゲネプロに出演した。同劇場では毎年８月に関西ジュニアによる夏公演を上演している。今年は「Ｂｏｙｓｂｅのメンバー全員」で座長を務め、夏らしい賑やかなナンバーや関西らしいお笑いシーンなどで盛り上がるという。オープニングメドレーでは、なにわ男