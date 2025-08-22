女優の梅宮アンナ（５３）が２２日、インスタグラムを更新。夫でアートディレクターの世継恭規氏との出会いを振り返った。２０日に５３歳の誕生日を迎えた梅宮は「さて、私のお誕生日を兼ねて私達はタイへ旅にでた」と世継氏とタイ旅行に行ったことを報告。「旅。。それは互いを知るにはとても大事な行動だとつくづく思った」とつづった。ここ数日、旅行の様子をインスタグラムに投稿していた梅宮。この日は「知り合って１０