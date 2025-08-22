バレーボール男子日本代表をけん引する石川祐希（ペルージャ）と高橋藍（サントリー）が未来を担う高校生にアドバイスを送った。アシックス社が主催するイベントが２２日に都内で行われ、石川、高橋、小川智大（サントリー）、甲斐優斗（専大）が出席。全国から集まった現役バレーボール部員からメンタル面に関する質問が複数飛ぶ中で、高橋は「何でも経験だと思っていて、失敗も成功もどちらも自分にとってすごいいい経験にな