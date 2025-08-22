◇イースタン・リーグ楽天14―1オイシックス（2025年8月22日森林どりスタジアム泉）楽天の小森航大郎内野手（22）が、イースタン・リーグタイ記録の1試合6安打をマークした。初回無死一塁で左前打を放つと、単打5本、二塁打1本の計6安打。適時打2本で2打点を挙げた。1試合6安打は10年の銀次（楽天）以来、15年ぶり5人目のリーグ記録だ。小森は宇部工から21年ドラフト4位でヤクルトに入団。昨年オフにヤクルトにFA移