記者会見する中国日本商会の本間哲朗会長（奥右から2人目）ら＝22日、北京（共同）【北京共同】中国で展開する日本企業でつくる中国日本商会は22日、事業環境に関するアンケート結果を公表した。2025年1〜6月期の自社の景況感が「悪化」または「やや悪化」したとの企業は計40％となり、前回調査の24年10〜12月期よりも10ポイント増加した。中国経済のデフレ傾向を反映し、販売価格の下落を経営課題に挙げる企業が目立った。ア