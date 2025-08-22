【モデルプレス＝2025/08/22】FRUITS ZIPPERの松本かれんとCUTIE STREETの桜庭遥花によるユニット・PiKi（読み：ピキ）が、9月13日に開催される『Aniplex Online Fest 2025』（17時〜開始予定）に出演することが決定した。【写真】松本かれん＆桜庭遥花、ゴシック風衣装で密着◆PiKi「Aniplex Online Fest 2025」出演同イベントは、アニプレックスのアニメの最新情報や、アーティスト陣によるライブを完全無料で楽しめる年に1度の