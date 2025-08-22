第9回「アフリカ開発会議（TICAD）」で共同議長を務めた石破首相（右）と、共同記者会見するアンゴラのロウレンソ大統領＝22日午前、横浜市第9回アフリカ開発会議（TICAD）で共同議長を務めたアンゴラのロウレンソ大統領は22日、アフリカに「日本企業を誘致して協力を強化し、互恵関係を追求したい」と意欲を示した。石破茂首相との共同記者会見で述べた。ロウレンソ氏は、アフリカ経済圏は2兆8千億ドル（約416兆円）規模の域