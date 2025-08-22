22日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝148円台後半で取引された。午後5時現在は前日比1円02銭円安ドル高の1ドル＝148円60〜62銭。ユーロは25銭円安ユーロ高の1ユーロ＝172円29〜33銭。21日発表の米経済指標が景気の底堅さを示し、米長期金利が上昇。日米金利差を意識した円売りドル買いが終日優勢だった。一方、利益確定のためにドルが売られる場面もあった。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が22日、米ジ