七葉が展開するnana's green teaでは、2025年8月25日から27日までの3日間限定で「アイス抹茶ラテ（M） 1杯買うともう1杯無料」キャンペーンを実施します（東京ドーム店を除く）。人気のアイス抹茶ラテをお得にシェアできる期間中は、アイス抹茶ラテ（Mサイズ・単品）をテイクアウトで購入すると、もう一杯無料で受け取ることができます。『抹茶ラテ』は、nana's green tea販売数No.1の人気商品。京都・山政小山園の上質な抹茶が贅