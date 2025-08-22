福山市の幼稚園では、子どもたちの無病息災を願う「地蔵盆」が行われ、園児が地蔵堂にお参りしました。福山市の「かなりや幼稚園」です。年長組の園児たちが、キュウリとナスで先祖を送る乗り物とされる牛と馬をつくりました。そして、園内にある地蔵堂にお供えしました。地蔵菩薩の縁日である8月24日頃に子どもたちの無病息災を願うこの行事は、「地蔵盆」と呼ばれています。園児たちは、病気やケガがなく過ごせるよう願いながら