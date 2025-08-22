くりぃむしちゅー有田哲平（54）が21日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）にVTR出演。ネプチューン堀内健（55）が家族について語らないことを明かした。堀内は17歳下の妻と結婚し、高校生と小学生の2人の娘を持つパパとして暮らしている。「上のお姉ちゃんと何話していいかわからなくなっちゃってるのかもしれない。下の子はちょっかいだしたり、からかったりしてこうなんとか会話にいけるんだけど、高校生なん