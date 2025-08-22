巨人のライデル・マルティネス投手、丸佳浩外野手が２２日、東京ドームのＤｅＮＡ戦の試合前に表彰された。マルティネスは１５日の阪神戦（東京ドーム）で来日９年目で史上１１人目の通算２００セーブを達成。また、丸は１９日のヤクルト戦（神宮）でプロ野球７２人目７７度目、セ・リーグ３９人目４２度目のサイクル安打を達成した。