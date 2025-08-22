◇男子プロゴルフツアーＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント第２日（２２日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、１２位で出た米ツアー１勝、日本ツアー通算７勝の小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）が１イーグル、６バーディー、ボギーなしの６４をマークし、通算１３アンダーの単独トップに浮上した。６位からスタートした蝉川泰果（アース製薬）、岩崎亜久竜（フリー）、出利葉太一郎（フ