【「龍スタTV」第43回】 放送日時：8月28日20時～ 予定 セガは、「龍が如く」シリーズを手掛ける「龍が如くスタジオ」の最新情報を伝える番組「龍スタTV」第43回を8月28日20時よりYouTube Live、ニコニコ生放送にて配信する。 「龍が如くスタジオ」の開発者や関係者が参加し、開発の裏話やフリートークを繰り広げる「龍スタTV」。第43回配信は、龍が如くスタジオから