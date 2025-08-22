はままつフラワーパークってどんなところ？「はままつフラワーパーク」では、浜名湖畔の自然地形を活かした、総面積30万?の広大な園内に約3000品種・10万本もの花と緑が広がっています。他にも観覧車や恐竜すべり台のある「こども広場」、園内を走る「フラワートレイン」など、子ども連れにもうれしい施設が充実。また、美しい花々に加え、野鳥や昆虫を目当てに訪れる写真愛好家の姿も多く見られます。はままつフラワーパークでは