全国7店舗だけで販売される、ケンタッキーフライドチキンの「トリプル月見バーガー」が、名古屋市内の店舗で販売を始めました。「月見商戦」が年々激しさを増す中、ケンタッキーフライドチキンで販売が始まった「トリプル月見バーガー」は、目玉焼き風オムレツを3枚積み重ねて、卵好きにアピールしています。お月見気分を味わえる「トリプル月見バーガー」は、名古屋栄