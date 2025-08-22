西日本旅客鉄道（JR西日本）は22日、今年4月・5月にJR奈良線で運行し好評を博した臨時特急「いにしへ」号を、10月と11月の一部土休日に再び運転すると発表しました。特急「まほろば」として大阪と奈良を結ぶ683系特別車両「安寧（あんねい）」「悠久（ゆうきゅう）」編成を使用し、古都を結ぶ快適な旅を提供します。【参考】大阪と奈良を結ぶ特急「まほろば」安寧編成がデビュー JR西日本https://tetsudo-ch.com/12999265.html奈良