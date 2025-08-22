香川県の小豆島にある「宝生院のシンパク」 香川県の小豆島にある「宝生院のシンパク」が国の特別天然記念物に指定されてから70年が経ちました。指定70周年の記念式典が22日、開かれました。 記念式典には、香川県の池田豊人知事や県議会議員で宝生院のシンパク保存会の谷久浩一会長らが参加し、お祝いの言葉を述べました。 「宝生院のシンパク」は古墳時代に応神天皇が植えたと言われてい