飲酒運転撲滅が呼びかけられる中、21日夜から22日にかけて福岡県内で飲酒運転が相次ぎ、3人が逮捕されました。 21日午後11時半ごろ、福岡県春日市大和町の交差点で、信号無視をした自転車をパトロール中の警察官が発見しました。運転していた男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値のおよそ8倍のアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、福岡市南区