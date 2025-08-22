3カ月予報（気象庁 8月19日発表） 23日（土）は二十四節気の一つ「処暑」です。厳しい暑さの峠を越したころを意味しますが、まだ暑さの頂上にいるような感じです。各地で気温が上がり、岡山市では9日連続で猛暑日となりました。 21日（木）に発生した台風は、22日（金）午前、熱帯低気圧に変わりました。この場所も高気圧の勢力が強いため、すぐに高気圧に覆われる予想です。 そして一時、前線が降りてきて暑さが和らぐ