イスラエル軍は、100万人が避難している最大都市ガザ市への制圧作戦を始めました。FNNは、食料不足が深刻化するガザ地区に空中から支援物資を投下する軍用機に同行取材。ガザ上空に初めてカメラが入りました。中東ヨルダンの首都アンマン郊外。FNNのカメラは、ガザ地区に支援物資を空から投下しているヨルダン軍の基地に向かいました。ガザ地区に投下される支援物資には、上にしっかりとパラシュートがつけられていました。輸送機