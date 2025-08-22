アイドルグループ・SKE48の西井美桜が、29日発売の『BUBKA10月号』（白夜書房）のセブンネット限定版の表紙を飾る。【写真】ピンクの水着姿で寝転ぶ西井美桜中面ではソログラビアが掲載され、最新シングル「Karma」で自身初となる選抜に選ばれた勢いそのままにフレッシュな水着姿を披露した。インタビューでは初選抜に選ばれた時の意外な心情や、チーム内や家族との人間関係などを率直に語っており、自然体な彼女の魅力が存分