全国的に多発している警察官を騙る詐欺。静岡県内でも、被害が急増しています。私たちは詐欺の音声データを入手。巧妙な手口が記録されていました。8月20日。（記者）『カンボジアから移送された日本人が中部国際空港に到着しました。』多くの捜査員とともに出てきたのは、カンボジアにある特殊詐欺の拠点で拘束された日本人。続々と姿を見せ、その数29人。（記者）『詐欺に関わって後悔はしていますか？』『カンボジアでは