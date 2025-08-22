中国商務部の何咏前報道官は8月21日に開いた定例記者会見で、年初以来農村の物流システムが日増しに整備され、電子商取引の創業が活発化し続けていると述べ、全国の農村の電子商取引業者数が7月末時点で1950万社を超えたことが明らかになりました。何報道官によると、2022年以降、県を対象とする商業発展計画行動により、県レベルの物流センター1285カ所、郷・鎮の宅配物流拠点1457カ所の建設と改造が各地で支援され、農村物流体系