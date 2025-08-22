22日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−DeNA』でゲスト解説を務めた清原和博氏が、首位・阪神と12.5ゲーム差離れされている2位・巨人について言及した。清原氏は「シーズン始まる当初はぶっちぎりで優勝するんじゃないかと言われていて、こういう結果になっているのはびっくりですよね。投打の中心が抜けてしまうとチームとしては苦しいんですけど、まだ5割でいるのはいいところじゃないですかね」と自身