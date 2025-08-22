アニプレックスは22日、年に1度の大規模オンラインフェス『Aniplex Online Fest 2025』（略称：AOF2025）を9月13日に開催することを発表した。あわせて出演者・アーティスト情報が公開された。【動画】豪華すぎる！公開されたアニプレフェス告知PV同フェスは、アニプレックスのアニメの最新情報や、豪華アーティスト陣によるライブを完全無料で楽しめるオンラインフェスとして2020年より毎年開催。昨年の『Aniplex Online Fest